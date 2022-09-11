سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأحد 11 سبتمبر 2022.. الجنيه يقاوم

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الأحد 11 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما استقر فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 570.57 جنيهاً بمتوسط ​​مرجح بالصرافة و 575.26 بمتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd. “.

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 578 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية.

قال المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 125.41 بالمئة فِيْ يوليو من 148.88 بالمئة فِيْ يونيو، بحسب رويترز.

وبلغ عجز الميزان التجاري فِيْ السودان خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو الماضي أكثر من 1.4 مليار دولار.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي، التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع.

كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 573.02 جنيهًا للصرافة، و 577.74 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 578 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي نحو 660.92 جنيهًا للصرافة، و 666.35 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.69 جنيهًا للصرافة، و 152.93 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 153 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.31 جنيهًا للصرافة، و 156.59 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 157 جنيهًا.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1847.54 جنيهًا للصرافة، و 1862.73 جنيهًا بالبنوك التجارية.