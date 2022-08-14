سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأحد 14 أغسطس 2022.. قفزة جديدة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، صباح الأحد 14 أغسطس 2022، فِيْ تعاملات البنوك التجارية والصرافة والسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي إلَّى 569.14 جنيهًا للصرافة، و 569.16 جنيهًا بالبنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 574 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 584.88 جنيه فى الصرافة، و 584.90 جنيه فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية (السوداء) إلَّى حوالى 582 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 693.48 جنيهًا للصرافة، و 693.51 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.38 جنيهًا للصرافة، و 151.39 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 152 جنيهًا.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي إلَّى 154.92 جنيهًا للصرافة، و 156.93 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 157 جنيهًا.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 1.853.64 جنيه فِيْ الصرافات و 1853.72 جنيه فِيْ البنوك التجارية.