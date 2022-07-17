سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأحد 17 يوليو 2022.. صمود الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الأحد 17 يوليو 2022، فِيْ بنك السودان المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي) إلَّى 563 جنيها للشراء، و 567.22 جنيها للبيع وهُو نفس السعر المسجل خلال تعاملات أمس.

استقر سعر الدولار اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبقى عَنّْد المستوى 564 جنيها للشراء.

تراجع الميزان التجاري فِيْ السودان

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير حديث له أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت مليارا و 394،111 ألف دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج الدولة ملياري و 620،472 ألف دولار.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك 578.78 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي، فِيْ ختام تعاملات أمس.

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 568 جنيهاً مقابل 570 جنيهاً فِيْ ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 667.43 جنيهًا للشراء، و 672.44 جنيهًا للبيع، فِيْما ارتفع سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.95 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي، فِيْ ختام تعاملات أمس.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 149 جنيها مقابل 147 جنيها فِيْ ختام تعاملات أمس.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك الرسمية 154.32 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي فِيْ ختام تعاملات أمس.

انتعش سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السودانية غير الرسمية، لينخفض ​​إلَّى 155 جنيها، مقابل 152 جنيها أمس.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1826.60 جنيهاً مصرياً (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.