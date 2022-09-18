سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأحد 18 سبتمبر 2022.. ارتفاع الجنيه

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان بشكل طفِيْف، صباح الأحد 18 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي، فِيْما استقر فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

سجل سعر الدولار اليوم فى السودان فى البنك المركزى مستوى 569.73 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبورصات و 575.32 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، وفقا لما نشره بنك السودان المركزى. gov.sd “.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليظل عَنّْد 578 جنيهاً.

قال والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، إن عدم وجود حكومة تنفِيْذية أدى إلَّى تعليق البرامج والمشاريع الخدمية والتنموية فِيْ البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك فِيْ اجتماع عقد الثلاثاء الماضي مع قادة أطراف العملية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد عبد الرحمن خلال الاجتماع أن معظم البرامج توقفت عَنّْ التنفِيْذ بسبب عدم وجود حكومة تنفِيْذية، مشيرا إلَّى البرامج والمشاريع الخدمية والتنموية التي تضمنتها الاتفاقية والتي كان ينبغي تنفِيْذها خلال الفترات الماضية. لصالح الشعب السوداني عامة ومواطني دارفور بشكل خاص.

وشدد على أهمية التحول إلَّى واقع إيجابي جديد من خلال تشكيل حكومة تنفِيْذية انتقالية للتعامل مع قضايا المواطنين.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 570.60 جنيهًا للصرافة، و 576.20 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 578 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 650.60 جنيهًا للصرافة، و 656.36 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودى اليوم فى السودان، فى بداية تعاملات اليوم السبت فى البنك المركزى، نحو 151.66 جنيها فى الصرافة، و 153.15 جنيها فى البنوك التجارية، وجاء سعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى منخفض. بقيمة 153 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.08 جنيهًا للصرافة، و 156.61 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 157 جنيهًا.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 1842.67 جنيهًا للصرافة، و 1860.75 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.