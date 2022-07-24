سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأحد 24 يوليو 2022.. الجنيه يتراجع

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، اليوم الأحد 24 يوليو 2022، فِيْ تعاملات البنوك، وارتفع فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار، اليوم، فِيْ السودان، خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، فِيْ بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي) عَنّْد مستوى 564 جنيها للشراء، و 568.23 جنيها للبيع.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 567 جنيها مقابل 566.6 جنيها أمس.

ارتفعت أسعار البنزين أمس فِيْ السودان بمقدار 90 جنيهاً سودانياً للتر لتصل إلَّى 760 جنيهاً سودانياً (1.34 دولاراً) للتر.

وقالت وزارة النفط السودانية فِيْ بيان إنها رفعت أيضا أسعار الديزل 108 جنيهات إلَّى 748 جنيها للتر.

وقالت الوزارة فِيْ بيان لها ان “اسعار المحروقات جاءت (بعد) الة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد المجانية والخاصة فِيْ ظل التغيرات التي تطرأ على سوق الوقود العالمي”.

وشهد السودان ارتفاعات متتالية فِيْ أسعار المحروقات العام الماضي فِيْ إطار عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود الذي يهدف الآن إلَّى متابعة الأسعار العالمية.

وفِيْ وقت سابق قال المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 148.88 بالمئة فِيْ يونيو من 192.21 بالمئة فِيْ مايو.

تدهُور اقتصاد السودان فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع. كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 580.11 جنيها (متوسط ​​مرجح)، فِيْما جاء سعر العملة الأوروبية فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد مستوى 578 جنيها.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مع البنوك عَنّْد مستوى 680.6 جنيه (متوسط ​​مرجح)، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 690 جنيهاً.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك 150.90 جنيها (متوسط ​​مرجح) فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 150 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك 154.44 جنيها (متوسط ​​مرجح)، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق السوداء نحو 155 جنيها.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك 1840.50 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب متوسط ​​الأسعار المنشور اليوم.