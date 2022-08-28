سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأحد 28 أغسطس 2022.. صعود جديد

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي خلال تعاملات الأحد 28 أغسطس 2022 واستقر فِيْ تعاملات السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فى السودان إلَّى 570.09 جنيها المتوسط ​​المرجح بالبورصات و 574.42 جنيها المتوسط ​​المرجح بالبنوك التجارية مقابل 568.62 جنيها المتوسط ​​المرجح بالبورصات و 573.20 جنيها المتوسط ​​المرجح. فِيْ البنوك التجارية، أمس، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos”. .gov.sd “.

استقر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 580 جنيها وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان 568.16 جنيه فى الصرافات، و 572.47 جنيه بالبنوك التجارية، مقابل 568.43 جنيه بالبنوك، و 573 جنيه بالبنوك التجارية، أمس.

بينما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 582 جنيهاً.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 669.28 جنيهًا للصرافة، و 674.36 جنيهًا بالبنوك التجارية، مقابل 672.69 جنيهًا للصرافة، و 678.10 جنيهًا بالبنوك التجارية، أمس.

وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 740 جنيهاً.

سعر الريال والدرهم اليوم فى السودان

سجل سعر الريال السعودى اليوم فى السودان فى البنك المركزى 151.74 جنيه لدى الصرافِيْن، و 152.89 جنيه بالبنوك التجارية، مقابل 151.15 جنيه فى الصرافة، و 152.37 جنيه بالبنوك التجارية أمس.

فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 153 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 155.18 جنيهًا للصرافة، و 156.36 جنيهًا بالبنوك التجارية، مقابل 154.78 جنيهًا للصرافة، و 156.03 جنيهًا بالبنوك التجارية، أمس.

بينما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 158 جنيهاً.