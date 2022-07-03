سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأحد 3 يوليو 2022.. الجنيه يكسب

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مقابل الجنيه السوداني فِيْ تعاملات صباح الأحد 3 يوليو 2022، فِيْ السوق السوداء واستقر فِيْ البنوك.

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مع البنوك عَنّْد مستوى 569 جنيها للشراء، و 573.27 جنيها للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

فِيْ غضون ذلك، انخفض سعر الدولار فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 568 جنيهاً مقابل 570 جنيهاً، أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير صدر الجمعة الماضي، أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ مليارا و 394،111 ألف دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج الدولة ملياري و 620،472 ألف دولار.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك 599.27 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 610 جنيهات مقارنة بـ 615 جنيها أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مع البنوك 695.37 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 715 جنيها مقابل 690 جنيها أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 151.92 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

انخفض سعر الريال السعودي فِيْ السوق السوداء السودانية إلَّى 150 جنيها مقابل 151 جنيها أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 155.25 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

كَمْا انخفض سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية إلَّى 155 جنيها مقابل نحو 156 جنيها أمس.

أظهرت شاشات تداول البنوك اليوم فِيْ السودان، سعر الدينار الكويتي عَنّْد 1856.52 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.