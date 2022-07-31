سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأحد 31 يوليو 2022.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ تعاملات البنوك، خلال تعاملات الأحد 31 يوليو 2022، فِيْما استقر فِيْ السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار فِيْ البنوك اليوم إلَّى 568 جنيها للشراء، و 572.26 جنيها للبيع، مقابل 567 جنيها للشراء، و 571.52 جنيها للبيع، بحسب بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 568 جنيها للشراء و 572 جنيها للبيع وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان 581.94 جنيه للشراء، و 585.23 جنيه للبيع، فِيْما انخفض سعر اليورو فى السوق الموازية ليسجل 578 جنيها، مقابل 580 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 693 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بينما سجل نحو 680 جنيها فِيْ تعاملات السوق الموازية اليوم.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك 151.48 كَمْتوسط ​​مرجح، فِيْما بلغ سعر الريال السعودي فِيْ السوق السوداء السودانية نحو 149 جنيهاً.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك نحو 154.89 جنيها (متوسط ​​مرجح)، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 155 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك مستوى 1843.9 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح، بحسب موقع بنك السودان المركزي.

الذهب فِيْ السودان

أدى اكتشاف جديد لاحتياطي كبير من الذهب فِيْ السودان إلَّى عودة البلاد إلَّى دائرة الضوء، وسط توقعات بأن تكون الخرطوم الوجهة العالمية للتعويض عَنّْ غياب الذهب الروسي.

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهِيْم خلال لقاء عقده مع مسؤولي شركتي أوركا وبرسيس الكنديتين هذا الأسبوع، إن المنجم المكتشف فِيْ المنطقة الواقعة بين ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر يحتوي على مخزون يمكن أن ينتج 7 أطنان سنويا.

السودان الذي يتأرجح ترتيبه بين إفريقيا (الثانية والثالثة) والرابع عشر عالميا فِيْ إنتاج الذهب، بإنتاج سنوي يقارب 100 طن، برز كوجهة مهمة قد تغير خريطة المعدن الثمين فِيْ ضوء العقوبات المفروضة على روسيا.

وبحسب بيانات وزارة المعادن السودانية، ارتفع إجمالي إنتاج الذهب فِيْ البلاد فِيْ الربع الأول من العام الجاري بنحو 20٪ ليصل إلَّى 5.2 مليون طن، مقارنة بنحو 4.3 طن قبل عام.