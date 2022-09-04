سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأحد 4 سبتمبر 2022.. الجنيه يصمد

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الأحد 4 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي وفِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، بحسب البنك المركزي، عَنّْد المستوى 570.49 جنيه فِيْ الصرافة، و 575.08 جنيه فِيْ البنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”. .

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 580 جنيهاً.

أفادت اللجنة الأمنية بولاية النيل الأزرق بجنوب السودان، أمس، بمقتل 7 أشخاص وإصابة 23 آخرين نتيجة العَنّْف القبلي فِيْ الولاية، بعد أسابيع من اندلاع اشتباكات واسعة النطاق.

قُتل ما لا يقل عَنّْ 105 أشخاص فِيْ منتصف يوليو، وأجبر الآلاف على الفرار، على خلفِيْة القتال على الأرض بين قبيلتي الهُوسا والفونج، وامتدت التوترات إلَّى ولايات أخرى.

وأشارت اللجنة إلَّى أن سبب اندلاع موجة العَنّْف الجديدة لا يزال قيد التحقيق. ولم يرد ذكر القبائل المتورطة فِيْ الاشتباكات فِيْ موقعين بالولاية.

وأعلنت فِيْ بيان، الليلة الماضية، فرض حظر للتجوال فِيْ مدينتين كبيرتين، وحظر التجمعات غير الضرورية.

تصاعدت التوترات بين الفونج والهُوسا فِيْ يوليو بعد اتهامات من فونج فِيْ ولاية النيل الأزرق منذ فترة طويلة بأن الهُوسا، الذين يعيشون فِيْ مناطق زراعية فِيْ جميع أنحاء البلاد، كانوا يحاولون الاستيلاء على أجزاء من أراضيهم.

كَمْا اندلعت أعمال عَنّْف متفرقة فِيْ المناطق الساحلية الشرقية وفِيْ غرب دارفور، على الرغم من اتفاق السلام الذي وقعته بعض الجماعات المسلحة فِيْ جوبا عام 2022.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وظل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان عَنّْد 571.50 جنيهًا للصرافة، و 576.10 جنيهًا بالبنوك التجارية.

واستقر سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد 560 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان، بحسب البنك المركزي، نحو 660.75 جنيهًا للصرافة، و 666.06 جنيهًا بالبنوك التجارية.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مستوى 660 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.69 جنيهًا للصرافة، و 152.91 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.

وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 150 جنيهاً.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان، بحسب البنك المركزي، نحو 155.29 جنيها فِيْ الصرافة، و 156.54 جنيها فِيْ البنوك التجارية.

فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) 158 جنيها.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان، بحسب البنك المركزي، نحو 1848.64 جنيهًا للصرافة، و 1863.52 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.