سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأحد 7 أغسطس 2022.. فوق 572 جنيها

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الأحد 7 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

شهد سعر الدولار اليوم فِيْ السودان استقرارا، ليبقى عَنّْد سعر 567.29 جنيه للشراء، و 572.26 جنيه للبيع، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd” اليوم.

ظل سعر الدولار فِيْ السودان اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 569 جنيها.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان، حسب المتوسط ​​المرجح لبنك السودان المركزي، نحو 572.72 جنيهًا للصرافة، و 578.61 جنيهًا بالبنوك التجارية.

بينما جاء سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 580 جنيهاً.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 684.44 جنيهًا للصرافة، و 691.48 جنيهًا بالبنوك التجارية.

وصل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ السوق الموازية (السوداء) السودانية إلَّى نحو 690 جنيهاً.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 149.72 جنيهًا للصرافة، و 151.26 جنيهًا بالبنوك التجارية.

جاء سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد مستوى 150 جنيها.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي عَنّْد 153.29 جنيها للصرافة و 154.87 جنيها بالبنوك التجارية.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سعرًا بلغ 155.5 جنيهًا.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1832.48 جنيهًا للصرافة، و 1851.33 جنيهًا بالبنوك التجارية.