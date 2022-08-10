سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأربعاء 10 أغسطس 2022.. ارتباك السوق

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، صباح الأربعاء 10 أغسطس 2022، فِيْ تعاملات بنكية، فِيْما استقر فِيْ السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي، حيث وصل إلَّى 564.63 المتوسط ​​المرجح للصرافة، و 570.07 المتوسط ​​المرجح للبنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

استقر سعر الدولار اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 569 جنيها للشراء و 574 جنيها للبيع.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن الأسواق تشهد ارتباكاً بعد أن ارتفع الدولار الجمركي 26.8 فِيْ المائة من 445 إلَّى 564 جنيهاً.

دعت غرفة المستوردين موظفِيْها إلَّى التوقف عَنّْ الاستيراد وعدم دفع الجمارك والضرائب وأي رسوم أخرى لمدة ثلاثة أيام تبدأ الأحد الماضي، استجابة لارتفاع سعر الدولار الجمركي.

قال الجهاز المركزي للإحصاء فِيْ السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو من 192.21 فِيْ المائة فِيْ مايو.

تسبب تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ توقف التمويل الدولي، وانخفضت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع. كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

وتقول السلطات إنها تواصل تنفِيْذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها حكومة يقودها مدنيون تحت إشراف صندوق النقد الدولي فِيْ عام 2022، بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي، مسجلاً 575.10 جنيهًا للصرافة، و 579.66 فِيْ البنوك التجارية، فِيْما جاء سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد مستوى 579 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 681.67 جنيهًا للصرافة، و 68945 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 690 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم اليوم فى السودان

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 150.02 جنيه فِيْ الصرافة، و 151.45 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 150 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي نحو 153.15 فِيْ الصرافة، و 154.91 فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 155 جنيها.