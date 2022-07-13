سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأربعاء 13 يوليو 2022.. تحرك “أسود”

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال بداية التعاملات يوم الأربعاء 13 يوليو 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فى السودان

وفِيْ البنوك سجل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان نحو 566 جنيها للشراء فِيْما سجل 570.26 جنيها للبيع فِيْ بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

فِيْما استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 570 جنيها للدولار وهُو نفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب موقع price-today.com.

عجز الميزان التجاري فِيْ السودان

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير صدر يوم الجمعة الماضي أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 1394.11 مليار دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج البلاد 2620472 مليار دولار.

سعر اليورو والجنيه فِيْ السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان 578.78 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح الأربعاء 13 يوليو 2022، عَنّْد المستوى 615 جنيهاً وهُو نفس السعر فِيْ تعاملات أمس.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان عَنّْد 677.91 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

ظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مستقراً فِيْ “السوق السوداء” عَنّْد المستوى 650 جنيهاً.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.95 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 150 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك الرسمية 154.32 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

ظل سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية عَنّْد 155 جنيها.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1841.24 جنيهاً مصرياً (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.