سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأربعاء 14 سبتمبر 2022.. الجنيه يصمد

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، صباح الأربعاء 14 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي، وفِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان ليسجل كَمْتوسط ​​ترجيح عَنّْد الصرافة نحو 570.30 جنيها للشراء و 575.98 جنيها بالبنوك التجارية حسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 580 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 577.65 جنيهًا للصرافة، و 583.41 جنيهًا بالبنوك التجارية.

جاء سعر العملة الأوروبية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد 560 جنيهاً.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان نحو 666.17 جنيهًا للصرافة، و 672.80 جنيهًا بالبنوك التجارية.

بينما جاء سعره فِيْ السوق الموازية عَنّْد 660 جنيهاً.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.60 جنيهًا للصرافة، و 153.11 جنيهًا بالبنوك التجارية.

بلغ سعر العملة السعودية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية 150 جنيهاً.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.24 جنيها فِيْ الصرافة، و 156.79 جنيها بالبنوك التجارية.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية نحو 158 جنيها.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي إلَّى نحو 1848.41 جنيهًا للصرافة، و 1866.81 جنيهًا بالبنوك التجارية.