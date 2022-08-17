سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأربعاء 17 أغسطس 2022.. الجنيه يقاوم

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مع البنوك خلال التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، فِيْما ارتفع السعر فِيْ السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفعت أسعار الدولار فِيْ السوق الموازية، وبلغ متوسط ​​السعر 575 جنيها للشراء ارتفاعا من 572 جنيها.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية فِيْ معظم البنوك السودانية المحلية، وكان أعلى سعر 569 جنيهاً فِيْ بنك الخليج.

يواصل بنك السودان المركزي تلبية جميع الطلبات التي تقدمها البنوك لتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي.

قال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 125.41 فِيْ المائة فِيْ يوليو من 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو.

وتعاني البلاد من معدلات تضخم وصلت إلَّى مستويات قياسية، وسط تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، والجنيه السوداني، وصعود الدولار.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم

وبلغ سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 573.47 جنيهًا، و 576.51 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 582 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 679.51 جنيهًا، و 683.47 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية نحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 149.93 جنيهًا، و 151.91 فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 1520 جنيهًا.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان نحو 1530.35 جنيهاً، و 154.68 جنيهاً فِيْ البنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 157 جنيهاً.

وأظهرت شاشات تداول بنك السودان المركزي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه السوداني اليوم بنحو 18363.45 جنيهًا، و 1845.41 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.