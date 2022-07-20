سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأربعاء 20 يوليو 2022.. تراجع جديد

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الأربعاء 20 يوليو 2022 فِيْ بنك السودان المركزي، وارتفع فِيْ السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي) إلَّى 565 جنيها للشراء، و 569.24 جنيها للبيع، مقابل 566 جنيها للشراء، و 570.24 جنيها للبيع أمس.

بالعكس، ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل مستوى 566 جنيها، مقابل 565 جنيها أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزاً قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير حديث له أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت مليارا و 394،111 ألف دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج الدولة ملياري و 620،472 ألف دولار.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

ظل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك عَنّْد 574.39 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 568 جنيها، مقابل 567 جنيها أمس.

أما سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مع البنوك فقد سجل نحو 676.84 جنيها (متوسط ​​مرجح).

فِيْ حين ارتفع سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 690 جنيهاً.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.75 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 150 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك الرسمية 154.15 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء غير الرسمية السودانية إلَّى 155 جنيها مقابل 153 جنيها أمس.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1837.96 جنيهًا (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.