سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأربعاء 21 سبتمبر 2022.. ارتفاع الجنيه

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الأربعاء 21 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، وانخفض سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي، ليصل إلَّى 570.46 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح لدى الصرافِيْن، و 574.95 جنيهًا كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، مقابل 571.02 جنيهًا كَمْتوسط ​​مرجح لدى الصرافِيْن. 575.30 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، أمس، بحسب ما نشره بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 578 جنيها مقابل 583 جنيها أمس.

قال المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان فِيْ وقت سابق إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 117.42٪ فِيْ أغسطس من 125.41٪ فِيْ يوليو، وفقًا لرويترز.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع.

كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

يشار إلَّى أن معدل التضخم السنوي فِيْ السودان انخفض إلَّى 125.41٪ فِيْ يوليو من 148.88٪ فِيْ يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 566.78 جنيهًا للصرافة، و 571.24 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 578 جنيهًا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي إلَّى 648.40 جنيهًا للصرافة، و 653.50 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.59 جنيهًا للصرافة، و 152.78 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 153 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.28 جنيها فِيْ الصرافة، و 156.51 جنيها فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 157 جنيها.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي إلَّى نحو 1842.53 جنيهًا للصرافة، و 1857.03 جنيهًا بالبنوك التجارية.