سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأربعاء 24 أغسطس 2022.. مكاسب جديدة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي خلال تعاملات الأربعاء 24 أغسطس 2022، وتعاملات السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فى السودان فى البنك المركزى ليسجل حوالى 565.24 جنيها المتوسط ​​المرجح فى الصرافة و 569.99 جنيها المتوسط ​​المرجح بالبنوك التجارية حسب نشرة بنك السودان المركزى. .gov.sd “.

كَمْا ارتفع الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 578 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية.

تتزايد الدعوات فِيْ السودان للمطالبة بتغيير العملة الوطنية لاستيعاب الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفِيْ والضريبي المقدرة بنحو 95٪ من إجمالي الكتلة النقدية للبلاد والبالغة نحو 900 تريليون جنيه. وتستخدم فِيْ الأنشطة والمضاربات الضارة بالاقتصاد الذي يعاني من مشاكل هِيْكلية عميقة.

وتعتبر الكتلة الهاربة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلَّى تدهُور الاقتصاد السوداني، حيث يحتفظ بعض التجار بأموال ضخمة خارج البنوك ويستخدمونها فِيْ أنشطة ومضاربات لا تخضع لرقابة الحكومة. وسط شكوك حول عمليات مشبوهة فِيْ قطاعي العقارات وتجارة العملات.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 561.05 جنيهًا بالبنوك، و 565.91 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 585 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 664.41 جنيهًا بالبنوك، و 669.60 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 740 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

سجل سعر الريال اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 150.45 جنيهاً فِيْ الصرافة، و 15189 جنيهاً بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 1530 جنيهاً.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 153.85 جنيهًا للصرافة، و 154.32 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 1589 جنيهًا.