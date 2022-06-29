سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأربعاء 29 يونيو 2022.. تراجع الطلب

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات صباح الأربعاء 29 يونيو 2022 بالبنوك والسوق الموازية (السوداء) وسط هدوء الطلب.

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مع البنوك عَنّْد مستوى 569 جنيها للشراء، و 573.26 جنيها للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

كَمْا لم يتغير السعر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 570 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية.

يعيش السودان فِيْ وضع صعب للغاية بسبب تدهُور الاقتصاد، وأدى انخفاض سعر صرف العملة إلَّى ارتفاع طاحن فِيْ أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات.

أدى الانهِيْار السريع فِيْ الخدمات، بما فِيْ ذلك إمدادات المياه والكهرباء، إلَّى إجبار المواطنين السودانيين على حساب تكلفة الجمود السياسي.

يأتي تدهُور الظروف المعيشية بعد تجميد مليارات الدولارات من التمويل الدولي، وفِيْ وقت أدت فِيْه الحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى زيادة تكلفة الواردات الرئيسية.

وتقول السلطات إنها ستواصل تنفِيْذ الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي فِيْ 2022، بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهِيْم فِيْ مقابلة مع رويترز “نمضي قدما فِيْ برنامج الإصلاح الاقتصادي والرفع التدريجي للدعم بطريقة يمكن أن يتحملها المواطن.”

وأضاف إبراهِيْم أن الحكومة امتنعت عَنّْ طباعة النقود لتمويل العجز. وزادت الإيرادات الحكومية الشهرية بمقدار الثلثين خلال الأشهر الستة الماضية لتصل إلَّى 150 مليار جنيه سوداني (264 مليون دولار).

وأشار إلَّى أن السودان وقع مؤخرا اتفاقية مع الإمارات تتعلق ببناء ميناء جديد ومشروع زراعي قد يؤدي إلَّى زيادة الدخل.

لكن التضخم يعَنّْي زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع. وأضاف إبراهِيْم أن فاتورة الأجور الشهرية للعاملين فِيْ القطاع العام وحده بلغت 180 مليار جنيه ارتفاعا من 54 مليار جنيه منذ بداية العام، بالإضافة إلَّى ارتفاع تكاليف الوقود والقمح والواردات الأخرى.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك 600.23 جنيه للشراء، و 604.73 جنيه للبيع، دون تغيير عَنّْ أمس.

فِيْما سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 615 جنيها.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مع البنوك إلَّى 697.99 جنيهًا للشراء، و 703.22 جنيهًا للبيع.

وكان سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) 690 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 151.51 جنيهًا للشراء، و 152.64 جنيهًا للبيع، فِيْما وصل سعر الريال السعودي فِيْ السوق السوداء السودانية إلَّى نحو 151 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك نحو 154.94 جنيها للشراء، و 156.11 جنيها للبيع، فِيْما بلغ سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية نحو 156 جنيها.

أظهرت شاشات تداول البنوك اليوم فِيْ السودان سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان عَنّْد مستوى 1840.29 جنيه للشراء، و 1859.85 جنيه للبيع.