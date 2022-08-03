سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأربعاء 3 أغسطس 2022.. صعود جديد

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الأربعاء 3 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما استقر سعره فِيْ السوق (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان إلَّى 567.58 جنيهًا للشراء، و 572.25 جنيهًا للبيع، بحسب بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

سعر الدولار المتداولة اليوم فِيْ السودان (متوسط ​​مرجح للصرافة) بقيمة 564.34 جنيهاً، والمتوسط ​​المرجح للبنوك التجارية بسعر 5680 جنيهاً، وسعر الحوالات حوالي 563.65 جنيهاً حسب نشرة بنك السودان المركزي.

كَمْا ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلاً 569 جنيهاً.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 58132 جنيها للشراء، و 586.50 جنيها للبيع، وارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 580 جنيها.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان بالبنوك نحو 683.02 جنيه للشراء، و 688.55 جنيه للبيع، وفِيْ السوق الموازية (السوداء) سجل 690 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك 148.50 جنيها للشراء و 150.36 جنيها للبيع فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 150 جنيها للشراء و 152 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك نحو 153.63 جنيهًا للشراء، و 155.56 جنيهًا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق السوداء نحو 155 جنيهًا.

وزادت أسعار البنزين فِيْ السودان أواخر يوليو تموز بمقدار 90 جنيها سودانيا للتر لتصل إلَّى 760 جنيها سودانيا (1.34 دولار) للتر.

وقالت وزارة النفط السودانية إن أسعار الديزل ارتفعت أيضا بمقدار 108 جنيهات إلَّى 748 جنيها للتر.

وشهد السودان ارتفاعات متتالية فِيْ أسعار المحروقات العام الماضي فِيْ إطار عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود الذي يهدف الآن إلَّى متابعة الأسعار العالمية.