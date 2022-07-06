سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأربعاء 6 يوليو 2022.. قفزة بالبنوك

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال بداية التعاملات يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، مع البنوك الرسمية، وانخفض فِيْ السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان إلَّى 567.25 جنيه للشراء، و 571.50 جنيه للبيع، مقابل 566.50 جنيه للشراء، و 570.74 جنيه للبيع، أمس، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي). ).

وفِيْ السوق السوداء، انخفض سعر الدولار اليوم إلَّى 563 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير صدر يوم الجمعة الماضي أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 1394.11 مليار دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج البلاد 2620472 مليار دولار.

سعر اليورو والجنيه فِيْ السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان 581.97 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

فِيْما جاء سعر اليورو اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 590 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان 677.23 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

فِيْما بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ “السوق السوداء” نحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 151.15 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

فِيْما سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 147 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك الرسمية 154.56 جنيهاً (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

جاء سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية عَنّْد مستوى 153 جنيها.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1845.64 جنيهًا (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.