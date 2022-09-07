سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأربعاء 7 سبتمبر 2022.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الأربعاء 7 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، وكذلك سعره فِيْ السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي، حيث وصل إلَّى 571.25 جنيه، بمتوسط ​​مرجح فِيْ الصرافة، و 574.92 متوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd. “.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 581 جنيها ارتفاعا من سعر إغلاق أمس 580 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 565.9 جنيه فى الصرافة، و 569.40 فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى حوالى 562 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 655.20 جنيهًا للصرافة، و 659.10 جنيهًا بالبنوك التجارية، مقابل 662.50 جنيهًا فِيْ الصرافة، و 668.16 جنيهًا بالبنوك التجارية أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 662 جنيها وهُو نفس السعر عَنّْد إقفال تداولات الثلاثاء.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 152.01 جنيهًا للصرافة، و 153.04 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 151 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.99 جنيهًا للصرافة، و 157.20 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 159 جنيهًا.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1849.20 جنيهًا للصرافة، و 1861.97 جنيهًا بالبنوك التجارية.