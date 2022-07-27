سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأربعاء27 يوليو 2022.. صعود مفاجئ

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، فِيْ تعاملات البنوك والسوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات الصباحية اليوم فِيْ بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي) عَنّْد مستوى 566 جنيها للشراء و 570.23 جنيها للبيع.

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 570 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية.

التضخم فِيْ السودان

قال الجهاز المركزي للإحصاء فِيْ السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو من 192.21 فِيْ المائة فِيْ مايو.

وافق البنك الدولي على تقديم 100 مليون دولار من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لـ “مشروع شبكة الأمان الطارئ” لمعالجة انعدام الأمن الغذائي فِيْ السودان.

ويهدف المشروع، الذي يأتي تمويله من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدة دول غربية أخرى، إلَّى تزويد مليوني سوداني بالتحويلات النقدية والمواد الغذائية.

قدر برنامج الغذاء العالمي فِيْ وقت سابق من هذا العام أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الأزمات ومستويات الطوارئ من الجوع سيصل إلَّى 18 مليون بحلول سبتمبر فِيْ السودان، الذي يقدر عدد سكانه بنحو 45 مليون نسمة.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان 577.81 جنيها (متوسط ​​مرجح)، فِيْما ارتفع سعر العملة الأوروبية فِيْ السوق الموازية (السوداء) ليسجل 580 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنوك 678.31 جنيها (متوسط ​​مرجح)، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 690 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك 150.78 جنيه (متوسط ​​مرجح) مقابل 150.90 جنيه فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 151.5 جنيه.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك 154.19 جنيها (متوسط ​​مرجح)، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق السوداء نحو 156.5 جنيها.