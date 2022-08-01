سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الإثنين 1 أغسطس 2022.. تحرك بـ”السوداء”

انخفض سعر الدولار، اليوم، فِيْ السودان، فِيْ التعاملات المصرفِيْة، خلال تعاملات يوم الاثنين 1 أغسطس 2022، بينما ارتفع فِيْ السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم بالبنوك إلَّى 566.9 جنيه للشراء، و 571.20 جنيه للبيع، مقابل 568 جنيه للشراء، و 572.26 جنيه للبيع، بحسب بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

ارتفع سعر الدولار اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 570 جنيها للشراء و 573 جنيها للبيع مقابل 568 جنيها للشراء و 572 جنيها للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان 581.94 جنيها (كَمْتوسط ​​مرجح للبنوك)، فِيْما ارتفع سعر اليورو فِيْ السوق الموازية ليسجل 580 جنيها مقابل 578 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 693 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بينما سجل نحو 690 جنيها فِيْ تعاملات السوق الموازية اليوم، مقابل 680 جنيها خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك 151.48 كَمْتوسط ​​مرجح، فِيْما بلغ سعر الريال السعودي فِيْ السوق السوداء السودانية نحو 151 جنيهاً.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك نحو 154.89 جنيها (متوسط ​​مرجح)، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 156 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك مستوى 1843.9 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح، بحسب موقع بنك السودان المركزي.

الذهب فِيْ السودان

أدى اكتشاف جديد لاحتياطي كبير من الذهب فِيْ السودان إلَّى عودة البلاد إلَّى دائرة الضوء، وسط توقعات بأن تكون الخرطوم الوجهة العالمية للتعويض عَنّْ غياب الذهب الروسي.

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهِيْم خلال لقاء عقده مع مسؤولي شركتي أوركا وبرسيس الكنديتين هذا الأسبوع، إن المنجم المكتشف فِيْ المنطقة الواقعة بين ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر يحتوي على مخزون يمكن أن ينتج 7 أطنان سنويا.

السودان الذي يتأرجح ترتيبه بين إفريقيا (الثانية والثالثة) والرابع عشر عالميا فِيْ إنتاج الذهب، بإنتاج سنوي يقارب 100 طن، برز كوجهة مهمة قد تغير خريطة المعدن الثمين فِيْ ضوء العقوبات المفروضة على روسيا.

وبحسب بيانات وزارة المعادن السودانية، ارتفع إجمالي إنتاج الذهب فِيْ البلاد فِيْ الربع الأول من العام الجاري بنحو 20٪ ليصل إلَّى 5.2 مليون طن، مقارنة بنحو 4.3 طن قبل عام.