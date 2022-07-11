سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الإثنين 11 يوليو 2022.. استقرار الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال بداية التعاملات يوم الاثنين 11 يوليو 2022، مع استمرار عطلة عيد الأضحى فِيْ البلاد.

سعر الدولار اليوم فى السودان

واستقر سعر الدولار بالبنوك اليوم فِيْ السودان عَنّْد 564 جنيها للشراء بينما سجل 569.74 جنيها للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

جاء سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 565 جنيها للدولار، مقابل 572 جنيها للدولار خلال تعاملات أمس، بحسب موقع price-today.com.

عجز الميزان التجاري فِيْ السودان

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير صدر يوم الجمعة الماضي أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 1394.11 مليار دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج البلاد 2620472 مليار دولار.

سعر اليورو والجنيه فِيْ السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان 578.78 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

استقر سعر اليورو اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 608 جنيهات، خلال التعاملات صباح الاثنين 11 يوليو 2022.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان عَنّْد 677.91 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

فِيْما بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ “السوق السوداء” عَنّْد المستوى 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.95 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

فِيْما بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 149 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك الرسمية 154.32 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

وصل سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية إلَّى 155 جنيها.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1841.24 جنيهاً (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.