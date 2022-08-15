سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الإثنين 15 أغسطس 2022.. صمود الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، صباح الاثنين 15 أغسطس 2022، فِيْ تعاملات البنوك التجارية، وكذلك فِيْ السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان عَنّْد متوسط ​​مرجح 563.45 جنيه فِيْ الصرافة، و 569.24 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 574 جنيها للبيع و 578 جنيها للشراء، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 578.07 جنيه (كَمْتوسط ​​مرجح) فِيْ الصرافة، و 584.01 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى حوالي 582 جنيهًا، وهُو ما يمثل هُو نفس السعر الذي سجلته خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 683.88 جنيهًا للصرافة، و 690.90 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 149.93 جنيهًا للصرافة، و 151.47 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 152 جنيهًا.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 154.92 جنيهًا للصرافة، و 153.37 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 156.34 جنيهًا.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 1828.79 جنيه فِيْ الصرافات، و 1847.58 جنيه فِيْ البنوك التجارية.