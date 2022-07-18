سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الإثنين 18 يوليو 2022.. تحرك “غير متوقع”

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات يوم الاثنين 18 يوليو 2022 فِيْ بنك السودان المركزي، فِيْما انخفض فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي) 565 جنيها للشراء و 569 جنيها للبيع مقابل 563 جنيها للشراء و 567.22 جنيها للبيع خلال تعاملات أمس.

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 562 جنيها، مقابل 564 جنيها خلال تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

تراجع الميزان التجاري فِيْ السودان

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير حديث له أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت مليارا و 394،111 ألف دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج الدولة ملياري و 620،472 ألف دولار.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان تراجعا مع البنوك مسجلا 571.52 جنيه (المتوسط ​​المرجح) مقابل 578.78 جنيه (المتوسط ​​المرجح)، بحسب بنك السودان المركزي، فِيْ ختام تعاملات أمس.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 570 جنيهاً مقابل 568 جنيهاً فِيْ نهاية تعاملات أمس.

أما سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مع البنوك، فقد سجل نحو 672.35 جنيهًا (متوسط ​​مرجح)، بينما انخفض سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 680 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.72 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي، فِيْ ختام تعاملات أمس.

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 147 جنيها مقابل 149 جنيها فِيْ ختام تعاملات أمس.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك الرسمية 154.18 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي فِيْ نهاية تعاملات أمس.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السودانية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 153 جنيها مقابل 155 جنيها أمس.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1835.94 جنيهًا (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.