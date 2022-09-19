سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الإثنين 19 سبتمبر 2022.. صمود الجنيه

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مستقرا، صباح الاثنين 19 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي، كَمْا استقر فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

سجل سعر الدولار اليوم فى السودان فى البنك المركزى مستوى 569.73 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبورصات و 575.32 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، وفقا لما نشره بنك السودان المركزى. gov.sd “.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليظل عَنّْد 578 جنيهاً.

من ناحية أخرى كشف بنك السودان المركزي عَنّْ إبرام عقود مع بعض الشركات الأجنبية بخصوص طباعة كَمْيات من الأوراق النقدية فئة 1000 جنيه رافضاً الكشف عَنّْ حجمها.

وعزا مدير دائرة الاصدار بالبنك عبد الرحمن محمد عبد الرحمن التحرك الى تغطية حاجة الاقتصاد للفئات النقدية فضلا عَنّْ ضعف كفاءة مطبعة العملة السودانية التي قال انها تعمل بكفاءة اقل مما هُو مطلوب. من الأوراق النقدية.

وأكد عبد الرحمن استمرار عملية تطوير ورفع كفاءة مطبعة العملة السودانية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الرحمن أن هناك نوعين من فئة الألف ليرة، الأول تمت طباعته فِيْ عهد النظام السابق، من أجل معالجة أزمة السيولة التي كانت متفشية فِيْ ذلك الوقت، والثاني طبع فِيْ عهد النظام السابق. الحكومة الحالية فِيْ عام 2022 بسبب التضخم.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 570.60 جنيهًا للصرافة، و 576.20 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 578 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 650.60 جنيهًا للصرافة، و 656.36 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودى اليوم فى السودان، فى بداية تعاملات اليوم السبت فى البنك المركزى، نحو 151.66 جنيها فى الصرافة، و 153.15 جنيها فى البنوك التجارية، وجاء سعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى منخفض. بقيمة 153 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.08 جنيهًا للصرافة، و 156.61 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 157 جنيهًا.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 1842.67 جنيهًا للصرافة، و 1860.75 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.