سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الإثنين 22 أغسطس 2022.. انتعاش الجنيه

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الاثنين 22 أغسطس 2022 فِيْ السوق الموازية واستقر فِيْ البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان عَنّْد 563.84 جنيه فِيْ الصرافة، و 570.03 جنيه فِيْ البنوك التجارية كَمْتوسط ​​مرجح، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 578 جنيها مقابل 582 جنيها خلال تعاملات أمس.

قال الجهاز المركزي للإحصاء فِيْ السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 125.41 فِيْ المائة فِيْ يوليو من 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو.

وتعاني البلاد من معدلات تضخم وصلت إلَّى مستويات قياسية، وسط تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، والجنيه السوداني، وصعود الدولار.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 573.32 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح فى الصرافة، و 579.62 كَمْتوسط ​​مرجح فى البنوك التجارية.

وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 585 جنيهاً.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 678.75 جنيهاً كَمْتوسط ​​مرجح بالبورصات، و 686.21 جنيهاً بالبنوك التجارية.

فِيْما بلغ سعر الجنيه الإسترليني فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 740 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 150.02 جنيه فِيْ الصرافات، و 151.67 جنيه فِيْ البنوك التجارية.

بينما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 153 جنيها.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي إلَّى نحو 153.48 جنيهًا للصرافة، و 155.17 جنيهًا بالبنوك التجارية.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 158 جنيها.

وسعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان يتداول فِيْ البنك المركزي بنحو 1834.46 جنيها كَمْتوسط ​​مرجح بالبورصات و 1854.62 جنيها فِيْ البنوك التجارية.