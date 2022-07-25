سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الإثنين 25 يوليو 2022.. استقرار الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، فِيْ تعاملات البنوك، وكذلك فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات الصباحية يوم الاثنين فِيْ بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي) عَنّْد مستوى 564 جنيها للشراء و 568.23 جنيها للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 567 جنيها.

فِيْ الآونة الأخيرة، ارتفع سعر البنزين فِيْ السودان بمقدار 90 جنيهاً سودانياً للتر، ليصل إلَّى 760 جنيهاً (1.34 دولاراً) للتر.

وقالت وزارة النفط السودانية فِيْ بيان إنها رفعت أيضا أسعار الديزل بمقدار 108 جنيهات لتصل إلَّى 748 جنيها للتر.

وقالت الوزارة فِيْ بيان لها ان “اسعار المحروقات جاءت (بعد) الة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد المجانية والخاصة فِيْ ظل التغيرات التي تطرأ على سوق الوقود العالمي”.

وشهد السودان ارتفاعات متتالية فِيْ أسعار المحروقات العام الماضي فِيْ إطار عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود الذي يهدف الآن إلَّى متابعة الأسعار العالمية.

وفِيْ وقت سابق، قال الجهاز المركزي للإحصاء فِيْ السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو الماضي من 192.21 فِيْ المائة فِيْ مايو السابق.

تدهُور اقتصاد السودان فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع. كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك، حيث سجل 577.81 جنيه (متوسط ​​مرجح)، مقابل حوالي 580.11 جنيه خلال تعاملات أمس، فِيْما جاء سعر العملة الأوروبية فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد المستوى. 578 جنيها.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مع البنوك إلَّى 678.31 جنيه (متوسط ​​مرجح)، مقابل 680.6 جنيه خلال تعاملات اليوم السابق، بينما سجل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 690 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان تراجعا فِيْ البنوك مسجلا 150.78 جنيه (متوسط ​​مرجح) مقابل 150.90 جنيه، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 150.5 جنيه.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك 154.19 جنيها (متوسط ​​مرجح)، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق السوداء نحو 155.5 جنيها.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك، ليسجل 1832 جنيها (متوسط ​​مرجح)، مقابل 1840.50 جنيها خلال تعاملات أمس الأحد، بحسب بيانات نشرت على موقع بنك السودان المركزي.