سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الإثنين 29 أغسطس 2022.. الاستقرار مستمر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، فِيْما تراجع فِيْ تعاملات السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان عَنّْد 568.09 جنيها المتوسط ​​المرجح بالبورصات و 574.42 جنيها المتوسط ​​المرجح بالبنوك التجارية مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس بحسب نشرة بنك السودان المركزي ” cbos.gov.sd “.

انخفض الدولار فِيْ السودان اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 576 جنيها للشراء و 580 جنيها للبيع مقابل 580 جنيها للشراء و 584 جنيها للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ السودان ليبقى عَنّْد 568.16 جنيه فِيْ الصرافة، و 572.47 جنيه فِيْ البنوك التجارية، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

فِيْما سجل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم نحو 578 جنيها مقابل 582 جنيها خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 669.28 جنيهًا للصرافة، و 674.36 جنيهًا بالبنوك التجارية.

بينما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 710 جنيهات، مقابل 740 جنيهاً خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم اليوم فى السودان

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 151.74 جنيهًا للصرافة، و 152.89 جنيهًا بالبنوك التجارية.

فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 152 جنيها مقابل 153 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي إلَّى 155.18 جنيهًا للصرافة، و 156.36 جنيهًا بالبنوك التجارية.

بينما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 158 جنيهاً.