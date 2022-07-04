سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الإثنين 4 يوليو 2022.. مكاسب الجنيه مستمرة

واصل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان انخفاضه لليوم الثاني أمام الجنيه السوداني، فِيْ تعاملات اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، فِيْ السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مع البنوك إلَّى مستوى 568 جنيهًا للشراء، و 572.26 جنيهًا للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

كَمْا انخفض سعر الدولار فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 565 جنيها مقابل 568 جنيها أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير صدر يوم الجمعة الماضي أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 1394.11 مليار دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج البلاد 2620472 مليار دولار.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك إلَّى 594.69 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 608 جنيهات، مقابل 610 جنيهات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مع البنوك 690.06 جنيه (متوسط ​​مرجح) مقابل 695.37 جنيه خلال تعاملات أمس، بحسب بنك السودان المركزي.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 710 جنيهات، مقابل 715 جنيها أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 151.87 جنيه (متوسط ​​مرجح) مقابل 151.92 جنيه خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب بنك السودان المركزي.

انخفض سعر الريال السعودي فِيْ السوق السوداء السودانية إلَّى 149 جنيها مقابل 150 جنيها أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 155.23 جنيها (متوسط ​​مرجح) مقابل 155.25 جنيها خلال تعاملات الأحد، بحسب بنك السودان المركزي.

كَمْا استقر سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية عَنّْد مستوى 155 جنيها وهُو نفس السعر خلال تعاملات أمس.

أظهرت شاشات تداول البنوك فِيْ السودان اليوم، سعر الدينار الكويتي عَنّْد 1854.96 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.