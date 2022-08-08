سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الإثنين 8 أغسطس 2022.. هبوط الجنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات يوم الاثنين 8 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، حيث وصل إلَّى مستوى 568.5 جنيه للشراء، و 572.76 جنيه للبيع فِيْ بنك الخرطوم مقابل 567.29 جنيه للشراء، و 572.26 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب النشرة. بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd” اليوم.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 570 جنيها للبيع و 574 جنيها للشراء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان حسب المتوسط ​​المرجح لبنك السودان المركزي نحو 573.1 جنيهًا للصرافة، و 579.66 جنيهًا بالبنوك التجارية، مقابل 572.72 جنيهًا فِيْ الصرافة، و 578.61 جنيهًا بالبنوك التجارية. خلال تداول الأمس.

بينما ارتفع سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 582 جنيهاً مقابل 580 جنيهاً خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 679.67 جنيهًا للصرافة، و 687.45 جنيهًا بالبنوك التجارية، مقابل 684.44 جنيهًا للصرافة، و 691.48 جنيهًا بالبنوك التجارية خلال تعاملات اليوم السابق.

فِيْما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني فِيْ السوق السوداني الموازي (الأسود) إلَّى 695 جنيهاً مقابل 690 جنيهاً خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 149.73 جنيهًا للصرافة، و 151.45 جنيهًا بالبنوك التجارية.

جاء سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 151 جنيهاً مقابل 150 جنيهاً خلال تعاملات أمس.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي عَنّْد 153.15 جنيها للصرافة، و 154.91 جنيها بالبنوك التجارية.

وسجل السوق الموازي غير الرسمي (الأسود) سعرًا بلغ 156 جنيهًا مقابل 155.5 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السابق.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1822.01 جنيهًا للصرافة، و 1842.87 جنيهًا بالبنوك التجارية.