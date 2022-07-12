سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 12 يوليو 2022.. الجنيه يتراجع

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال بداية التعاملات يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فى السودان

واستقر سعر الدولار بالبنوك اليوم فِيْ السودان عَنّْد 564 جنيها للشراء بينما سجل 569.74 جنيها للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 570 جنيها للدولار، مقابل 565 جنيها للدولار خلال تعاملات أمس، بحسب موقع price-today.com.

عجز الميزان التجاري فِيْ السودان

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير صدر يوم الجمعة الماضي أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 1394.11 مليار دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج البلاد 2620472 مليار دولار.

سعر اليورو والجنيه فِيْ السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان 578.78 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح الثلاثاء 12 يوليو 2022، عَنّْد المستوى 615 جنيها، مقابل 608 جنيهات، خلال تعاملات أمس.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان عَنّْد 677.91 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ “السوق السوداء” مستوى 650 جنيهاً.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.95 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

فِيْما ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 150 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك الرسمية 154.32 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

ظل سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية عَنّْد 155 جنيها.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1841.24 جنيهاً (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.