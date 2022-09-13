سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.. الجنيه يصمد

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان صباح الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفع سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي، ليسجل كَمْتوسط ​​مرجح لدى الصرافِيْن نحو 570.30 جنيها للشراء، و 575.98 جنيها فِيْ البنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov”. sd “.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 580 جنيهاً مقابل 578 جنيهاً فِيْ نهاية تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 577.65 جنيهًا للصرافة، و 583.41 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعر العملة الأوروبية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 560 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان نحو 666.17 جنيهًا للصرافة، و 672.80 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية نحو 660 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.60 جنيهًا للصرافة، و 153.11 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعر العملة السعودية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 150 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.24 جنيهًا للصرافة، و 156.79 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما سجل فِيْ السوق الموازية غير الرسمية نحو 158 جنيهًا.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي إلَّى نحو 1848.41 جنيهًا للصرافة، و 1866.81 جنيهًا بالبنوك التجارية.