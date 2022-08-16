سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. الجنيه يصعد

انخفض سعر الدولار اليوم بالسودان فِيْ بنك السودان المركزي خلال تعاملات صباح الثلاثاء 16 أغسطس 2022.

يواصل بنك السودان المركزي تلبية جميع الطلبات التي تقدمها البنوك لتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي.

أعلن البنك المركزي أنه سيستمر فِيْ تلبية طلبات البنوك من النقد الأجنبي دعماً لاستقرار سوق الصرف الأجنبي.

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 563.34 جنيهًا للصرافة، و 568.26 جنيهًا بالبنوك التجارية، مقابل 563.45 جنيهًا للصرافة، و 569.24 جنيهًا كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، خلال تعاملات أمس الاثنين، بحسب نشرة بنك السودان. وسط “cbos.gov.sd”.

انخفض سعر الدولار اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 572 جنيها للشراء، و 575 جنيها للبيع، مقابل 574 جنيها للشراء و 578 جنيها للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب لوسائل الإعلام المحلية.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 577.47 جنيه فى الصرافة، و 582.51 جنيه فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى حوالى 575 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 682.51 جنيهًا للصرافة، و 688.47 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 680 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 149.93 جنيهًا للصرافة، و 151.23 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان نحو 153.35 جنيهًا للصرافة، و 154.68 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 158 جنيهًا.

وأظهرت شاشات تداول بنك السودان المركزي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه السوداني اليوم بنحو 1828.45 جنيهًا للصرافة، و 1844.41 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.