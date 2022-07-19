سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 19 يوليو 2022.. ارتفاع مفاجئ

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الثلاثاء 19 يوليو / تموز 2022، فِيْ بنك السودان المركزي، وفِيْ السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم فى السودان

وصل سعر الدولار اليوم فى السودان فى بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومى) إلَّى 566 جنيها للشراء و 570.24 جنيها للبيع مقابل 565 جنيها للشراء و 569 جنيها للبيع خلال تعاملات أمس.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل مستوى 565 جنيها مقابل 562 جنيها خلال تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

تراجع الميزان التجاري فِيْ السودان

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزاً قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير حديث له أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت مليارا و 394،111 ألف دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج الدولة ملياري و 620،472 ألف دولار.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ السودان بالبنوك ليسجل 574.39 جنيها (متوسط ​​مرجح) مقابل 571.52 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 567 جنيهاً مقابل 570 جنيهاً فِيْ نهاية تعاملات أمس.

أما سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك، فقد ارتفع إلَّى نحو 676.84 جنيهًا (متوسط ​​مرجح)، بينما انخفض سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 660 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.75 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 147 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك الرسمية 154.15 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السودانية غير الرسمية إلَّى 152 جنيها مقابل 153 جنيها أمس.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1837.96 جنيهًا (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.