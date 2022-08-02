سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. صعود الجنيه

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الثلاثاء 2 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما استقر سعره فِيْ السوق (السوداء).

دعا وزير المالية والتخطيط السوداني الدكتور جبريل إبراهِيْم بنك التجارة والتنمية الأفريقي إلَّى تمويل مشروعات وتطوير المطارات فِيْ السودان وخاصة فِيْ الولايات، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات بين السودان والبنك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع رئيس بنك التجارة والتنمية الأفريقي أدموس أديس، وغسان علي السيد مدير الدولة للبنك بالسودان، بحضور مسؤولين فِيْ الدين العام والتمويل الخارجي. الإدارات بالوزارة لبحث التعاون المشترك.

وطالب جبريل البنك بتقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات لموظفِيْ الوزارة، مؤكدا أن السودان استفاد من مبادرة الإيقاد كجزء من البنك، وبحث مع رئيس البنك كَيْفَ يمكن للسودان الاستفادة من الصندوق، فِيْ بالإضافة إلَّى الاستفادة من موقع السودان كرئيس للهِيْئة الحكومية الدولية المعَنّْية بالتنمية لاجتذاب الموارد من الصندوق.

دعا رئيس بنك التجارة والتنمية الأفريقي السودان إلَّى الاستفادة من موارد البنك فِيْ مجالات مشروعات التنمية الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أنه سيتم تقديم الدعم الفني للسودان فِيْ المجالات المطلوبة.

كَمْا شدد على دور البنك فِيْ تقديم حلول فعالة للدول الأعضاء والشركاء فِيْ مجالات تطوير وإقامة المشاريع التنموية الكبرى، وأهمية مشاركة وزير المالية فِيْ الاجتماع السنوي للبنك الذي سيعقد فِيْ موريشيوس فِيْ الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. أغسطس.

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان إلَّى مستوى 565.58 جنيه للشراء، و 571.25 جنيه للبيع، مقابل 566.9 جنيه للشراء، 571.20 جنيه للبيع عَنّْد إقفال تداولات أمس، بحسب بنك الخرطوم. أكبر بنك حكومي).

يتداول سعر الدولار اليوم فِيْ السودان (متوسط ​​مرجح للصرافة) بقيمة 561.34 جنيهاً، والمتوسط ​​المرجح للبنوك التجارية بسعر 567.90 جنيهاً، وسعر الحوالات قرابة 559.65 جنيهاً مصرياً، بحسب القضية هذا الصباح، الثلاثاء.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 568 جنيها للشراء و 572 جنيها للبيع.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 571.32 جنيه للشراء، و 578.50 جنيه للبيع، فِيْما انخفض سعر اليورو اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 578 جنيهًا، مقابل 580 جنيها فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان بالبنوك نحو 679.02 جنيه للشراء، و 687.55 جنيه للبيع، وفِيْ السوق الموازية (السوداء) سجل 685 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 148.50 جنيهًا للشراء، و 150.36 جنيهًا للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 149 جنيهًا للشراء، و 152 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك نحو 153.63 جنيهًا للشراء، و 155.56 جنيهًا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق السوداء نحو 157 جنيهًا.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي بمتوسط ​​سعر مرجح 1825.69 جنيهاً، وفِيْ البنوك التجارية سجل المتوسط ​​المرجح لسعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء نحو 1847.02 جنيهاً.