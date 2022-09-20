سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.. هبوط الجنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، وكذلك سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي إلَّى 571.02 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبورصات، و 575.30 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، بحسب ما نشره بنك السودان المركزي “cbos.gov”. sd “.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 583 جنيها مقابل 580 جنيها فِيْ ختام تعاملات الأحد.

قال المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان فِيْ وقت سابق إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 117.42٪ فِيْ أغسطس من 125.41٪ فِيْ يوليو، وفقًا لرويترز.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع.

كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

يشار إلَّى أن معدل التضخم السنوي فِيْ السودان انخفض إلَّى 125.41٪ فِيْ يوليو من 148.88٪ فِيْ يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

ارتفع سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى ليصل إلَّى مستوى 570.54 جنيه فى الصرافة، و 574.81 جنيه فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى حوالى 570 جنيها، وفقا لـ. وسائل الاعلام المحلية.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي ليصل إلَّى 650.89 جنيهًا للصرافة، و 655.76 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 650 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.96 جنيه فِيْ الصرافة، و 153.10 جنيه فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 152 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.44 جنيهاً للصرافة، و 156.60 جنيهاً فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 158 جنيهاً.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي إلَّى نحو 1843.26 جنيهًا للصرافة، و 1857.07 جنيهًا بالبنوك التجارية.