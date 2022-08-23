سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 23 أغسطس 2022.. قفزة رسمية

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي خلال تعاملات الثلاثاء 23 أغسطس 2022، فِيْما انخفض سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي، ليسجل نحو 565.14 جنيهاً المتوسط ​​المرجح بالصرافة و 566.99 جنيهاً المتوسط ​​المرجح بالبنوك التجارية مقابل 563.84 جنيهاً بالصرافة و 570.03 جنيهاً تجارياً. البنوك، فِيْ ختام تداولات امس الاثنين، بحسب نشرة. بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث انخفض إلَّى مستوى 577 جنيهاً مقابل 578 جنيهاً فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

تتزايد الدعوات فِيْ السودان للمطالبة بتغيير العملة الوطنية لاستيعاب الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفِيْ والضريبي المقدرة بنحو 95٪ من إجمالي الكتلة النقدية للبلاد والبالغة نحو 900 تريليون جنيه. وتستخدم فِيْ الأنشطة والمضاربات المضرة بالاقتصاد الذي يعاني من مشاكل هِيْكلية عميقة.

وتعتبر الكتلة الهاربة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلَّى تدهُور الاقتصاد السوداني، حيث يحتفظ بعض التجار بأموال ضخمة خارج البنوك ويستخدمونها فِيْ أنشطة ومضاربات لا تخضع لرقابة الحكومة. وسط شكوك حول عمليات مشبوهة فِيْ قطاعي العقارات وتجارة العملات.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 567.05 جنيه فى البنوك، و 568.91 جنيه فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى حوالى 577 جنيه، مقابل 585 جنيه فى النهاية. من التداول أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي نحو 668.41 جنيهًا بالبنوك، و 670.60 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 670 جنيهًا مقابل 740 جنيهًا فِيْ نهاية العام. جلسة تداول يوم أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

سجل سعر الريال اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 150.40 جنيهًا للصرافة، و 150.89 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 150 جنيهًا، مقابل 153 جنيهًا أمس، الاثنين.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 153.82 جنيهًا للصرافة، و 154.32 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 159 جنيهاً مقابل 158 جنيهاً. فِيْ ختام التداول يوم أمس.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1835.06 جنيهًا للصرافة، و 1841.08 جنيهًا بالبنوك التجارية.