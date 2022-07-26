سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 26 يوليو 2022.. هبوط الجنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مع البنوك، خلال تعاملات الثلاثاء 26 يوليو 2022، وسعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، فِيْ بداية تعاملات الثلاثاء مع البنوك الرسمية، ليصل إلَّى 566 جنيها للشراء، و 570.24 جنيها للبيع، مقابل 564 جنيها للشراء، و 568.23 جنيها بنهاية تعاملات أمس الاثنين. بحسب بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي فِيْ البلاد).

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح بين 567 و 573 جنيها للدولار، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهِيْم، فِيْ تصريحات له الأربعاء الماضي 20 يوليو / تموز، إن الحكومة امتنعت عَنّْ طباعة النقود لتمويل العجز. ارتفعت الإيرادات الحكومية الشهرية بمقدار الثلثين خلال الأشهر الستة الماضية إلَّى 150 مليار جنيه سوداني (264 مليون دولار)، وفقًا لرويترز.

لكن التضخم الذي بلغ 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو يعَنّْي زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع. وأضاف إبراهِيْم أن فاتورة الأجور الشهرية للعاملين فِيْ القطاع العام وحده بلغت 180 مليار جنيه ارتفاعا من 54 مليار جنيه منذ بداية العام، بالإضافة إلَّى ارتفاع تكاليف الوقود والقمح والواردات الأخرى.

حذر برنامج الغذاء العالمي الأسبوع الماضي من أن 15 مليون شخص، أو حوالي ثلث السكان، يواجهُون انعدام أمن غذائي حاد.

يقول المانحون الغربيون إن المساعدات الاقتصادية المجمدة لن تعود حتى يتم تعيين حكومة مدنية جديرة بالثقة. ويقول محللون إنه حتى لو تم الوفاء بهذا الشرط، فسيكون من الصعب أكثر من ذي قبل على السودان حشد الدعم بعد الانقلاب الذي أضر بالعلاقات مع المقرضين الدوليين.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 577.60 جنيها للشراء و 581.93 جنيها للبيع فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 572 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان، خلال تعاملات فجر الثلاثاء مع البنوك، نحو 678.12 جنيهًا للشراء، و 683.21 جنيهًا للبيع، فِيْما سجل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 670 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار

وأظهرت شاشات تداول بنك الخرطوم سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان عَنّْد مستوى 148.98 جنيهًا للشراء، و 150.10 جنيهًا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 148 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك الرسمية نحو 154.13 جنيها للشراء، و 155.28 جنيها للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 157 جنيها.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى بنك السودان المركزي نحو 1819.93 جنيهًا للشراء، و 1832 جنيهًا للبيع.