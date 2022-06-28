سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 28 يونيو 2022.. “نشاط أسود”

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مع البنوك خلال تعاملات صباح الثلاثاء 28 يونيو 2022، فِيْما ارتفع السعر فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مع البنوك عَنّْد مستوى 569 جنيها للشراء، و 573.26 جنيها للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

ارتفع سعر الدولار اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 570 جنيها للشراء، و 573 جنيها للبيع، مقابل 568 جنيها للشراء و 573 جنيها للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين. بحسب نشرات وسائل الإعلام المحلية وشركات الصرافة.

السودان والأمن الغذائي العربي

أعلن جبريل إبراهِيْم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني أن بلاده مؤهلة للقيام بدور رئيسي فِيْ توفِيْر حل للأمن الغذائي العربي، مؤكدا أن السودان مؤهل أكثر مما كان متوقعا ويحتاج إلَّى جهد داخلي للوصول إلَّى مختلف الأطراف العربية. للاستثمار فِيْ المجال الزراعي فِيْ السودان.

أكد جبريل، خلال لقائه إبراهِيْم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، استعداد السودان لتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار فِيْ المجال الزراعي وكافة المجالات فِيْ السودان، معلنًا أن الشراكة مع الوطن العربي هِيْ من أجل يستفِيْد منها الجميع.

وأشار إلَّى أن إنتاج الغذاء فِيْ السودان أقل تكلفة وأقرب إلَّى كل السودانيين وإلَّى كل الوطن العربي، مبيناً أن المجال واسع، قائلاً مزارعونا جاهزون لاستقبال الآخرين والعمل معهم بشكل استراتيجي منتج ومفِيْد. الشراكة للجميع والعمل على إحياء مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي بالتنسيق مع جامعة الدول. عربي”.

وتراجع معدل التضخم إلَّى أقل من 200٪، إلَّى 192.21٪ فِيْ مايو الماضي، من 220.7٪ فِيْ أبريل السابق، بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء فِيْ السودان، الاثنين الماضي.

يعيش السودان فِيْ وضع صعب للغاية بسبب تدهُور الاقتصاد، وأدى انخفاض سعر صرف العملة إلَّى ارتفاع طاحن فِيْ أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات.

توقعت المنظمات الدولية أن يواجه نصف سكان السودان (حوالي 19 مليون نسمة) خطر الجوع خلال عام 2022 بفضل هذه التحديات.

جمد البنك وصندوق النقد الدولي أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات للسودان.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 600.23 جنيه للشراء، و 604.73 جنيه للبيع.

فِيْما سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 615 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 697.99 جنيهًا للشراء، و 703.22 جنيهًا للبيع.

بينما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 710 جنيهات.

عجز الميزان التجاري السوداني

سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي عجزا قدره 1.2 مليار دولار.

أفاد بنك السودان المركزي فِيْ تقرير صدر اليوم، أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 1.4 مليار دولار.

فِيْ المقابل، بلغت قيمة الواردات السلعية من خارج الدولة 2.7 مليار دولار.

تشكلت معظم سلع التجارة الخارجية خلال هذه الفترة فِيْ حالات استيراد وتصدير المواد الغذائية والسلع الأولية والمصانع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 151.51 جنيها للشراء، و 152.64 جنيها للبيع، فِيْما وصل سعر الريال السعودي فِيْ السوق السوداء السودانية إلَّى نحو 155 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك نحو 154.94 جنيها للشراء، و 156.11 جنيها للبيع، فِيْما بلغ سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية نحو 157 جنيها.

أظهرت شاشات تداول البنوك اليوم فِيْ السودان سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان عَنّْد مستوى 1840.29 جنيه للشراء، و 1859.85 جنيه للبيع.