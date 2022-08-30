سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. الجنيه ينخفض

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الثلاثاء 30 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما استقر سعره فِيْ السوق (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فى السودان فى البنك المركزى ليسجل المتوسط ​​الوزنى لدى الصرافِيْن حوالى 570.81 جنيه، كَمْا سجل المتوسط ​​المرجح لصرف الدولار فى البنوك التجارية العاملة فى السودان حوالى 567.53 جنيهاً، بحسب التقرير. نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

استقر سعر الدولار اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 576 جنيها وهُو نفس السعر عَنّْد إغلاق تداولات أمس.

يطالب خبراء سوق النقد بنك السودان المركزي بتغيير العملة الوطنية لاستيعاب الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفِيْ والضريبي والتي تقدر بنحو 95٪ من إجمالي الكتلة النقدية فِيْ البلاد والبالغة نحو 900 تريليون جنيه. وتستخدم فِيْ الأنشطة والمضاربات الضارة بالاقتصاد الذي يعاني من مشاكل هِيْكلية عميقة.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 570.95 جنيه فى الصرافة، و 567.66 جنيه بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى حوالى 565 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 667.93 جنيهًا للصرافة، و 664.09 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 660 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.86 جنيه فِيْ الصرافات، و 150.98 جنيه بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 151 جنيها.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي إلَّى نحو 155.38 جنيهًا للصرافة، و 154.49 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1849.93 جنيهًا للصرافة، و 1839.29 جنيهًا بالبنوك التجارية.