سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 5 يوليو 2022.. قفزة الجنيه

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال بداية التعاملات يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، بالبنوك الرسمية والسوق غير الرسمية (السوداء) الموازية.

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان إلَّى 566.50 جنيه للشراء، و 570.74 جنيه للبيع، مقابل 568 جنيه للشراء، و 572.26 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الاثنين، بحسب الموقع الرسمي للبنك. الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

يتراوح سعر الدولار اليوم فِيْ السودان بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 571 و 573 جنيهاً للدولار، وفِيْ بعض المناطق يصل سعر الدولار إلَّى 575 جنيهاً بسبب ارتفاع الطلب عليه خلال العيد المبارك. فترة الأضحى، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير صدر يوم الجمعة الماضي أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 1394.11 مليار دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج البلاد 2620472 مليار دولار.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني فِيْ السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان، خلال التعاملات المبكرة صباح الثلاثاء، مع البنوك، نحو 590.51 جنيه للشراء، و 594.94 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء). عَنّْد مستوى 580 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان عَنّْد فتح التعاملات الثلاثاء مع البنوك نحو 684.89 جنيهًا للشراء، و 690.03 جنيهًا للبيع، فِيْما بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ “السوق السوداء” نحو 690 جنيهًا.

115 مليار جنيه لإصدار صندوقي استثمار

وافق مجلس إدارة هِيْئة تنظيم أسواق المال على إصدار وحدتين من صندوقي استثمار بقيمة إجمالية 115 مليار جنيه.

ويصدر الصندوق الأول وحدات لتمويل تطوير مطار الخرطوم الدولي بإدارة شركة هايبرديل المالية، والصندوق الثاني لتمويل شراء معدات طبية بإدارة بنك الاستثمار المالي.

يشار إلَّى أن هِيْئة تنظيم أسواق المال هِيْ الجهة التي تشرف على الأسواق المالية (البورصات) وترخصها وتراقبها، وتعتمد إصدار وحدات صناديق الاستثمار المتداولة.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم نحو 149.11 جنيه للشراء، و 150.23 جنيه للبيع، فِيْما وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 151.75 جنيه.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك الرسمية عَنّْد مستوى 154.26 جنيه للشراء، و 155.42 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية عَنّْد 155.03 جنيه.

ويبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1818.28 جنيه للشراء، و 1843.73 جنيه للبيع.