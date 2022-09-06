سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.. هبوط الجنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما استقر سعره فِيْ السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي، ليصل إلَّى 571.16 جنيه، بمتوسط ​​مرجح بالبورصات، و 574.88 متوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov. .sd “.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 580 جنيهاً، دون أي تغيير عَنّْ سعر الإغلاق يوم الاثنين، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 564.61 جنيهًا للصرافة، و 568.29 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 560 جنيهًا.

بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 560 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 653.72 جنيهًا للصرافة، و 657.99 جنيهًا بالبنوك التجارية، مقابل 660.75 جنيهًا بالبنوك التجارية أمس، و 666.06 جنيهًا بالبنوك التجارية أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 660 جنيها وهُو نفس السعر فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.80 جنيهًا للصرافة، و 152.79 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 150 جنيهًا.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.47 جنيهًا للصرافة، و 156.49 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 158 جنيهًا.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1848.78 جنيهًا للصرافة، و 1860.83 جنيهًا بالبنوك التجارية.