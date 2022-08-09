سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الثلاثاء 9 أغسطس 2022.. تراجع الجنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، صباح الثلاثاء 9 أغسطس 2022، فِيْ بنك السودان المركزي، فِيْما استقر سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي، ليصل إلَّى 562.63 المتوسط ​​المرجح للصرافة، و 569.07 المتوسط ​​المرجح للبنوك التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”. .

استقر سعر الدولار اليوم بالسودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 569 جنيها للشراء و 574 جنيها للبيع.

قال المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان يوم الأربعاء 20 يوليو / تموز 2022، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو من 192.21 فِيْ مايو.

تدهُور اقتصاد السودان فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع. كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

دفع الانهِيْار السريع فِيْ الخدمات، بما فِيْ ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين إلَّى حساب تكلفة الجمود السياسي بعد أحداث أكتوبر الماضي.

وتقول السلطات إنها تواصل تنفِيْذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها حكومة يقودها مدنيون تحت إشراف صندوق النقد الدولي فِيْ عام 2022، بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهِيْم إن الحكومة امتنعت عَنّْ طباعة النقود لتمويل العجز. ارتفعت الإيرادات الحكومية الشهرية بمقدار الثلثين خلال الأشهر الستة الماضية إلَّى 150 مليار جنيه سوداني (264 مليون دولار)، وفقًا لرويترز.

وبلغت فاتورة الأجور الشهرية للعاملين فِيْ القطاع العام وحده نحو 180 مليار جنيه ارتفاعا من 54 مليار جنيه منذ بداية العام، بالإضافة إلَّى ارتفاع تكاليف الوقود والقمح وواردات أخرى.

حذر برنامج الغذاء العالمي الأسبوع الماضي من أن 15 مليون شخص، أو حوالي ثلث السكان، يواجهُون انعدام أمن غذائي حاد.

يقول المانحون الغربيون إن المساعدات الاقتصادية المجمدة لن تعود حتى يتم تعيين حكومة مدنية جديرة بالثقة. ويقول محللون إنه حتى لو تم الوفاء بهذا الشرط، فسيكون من الصعب أكثر من ذي قبل على السودان حشد الدعم بعد الانقلاب الذي أضر بالعلاقات مع المقرضين الدوليين.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ السودان عَنّْد مستوى 573.10 جنيه فِيْ الصرافة، و 579.66 فِيْ البنوك التجارية، فِيْما جاء سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد مستوى 573. جنيه أو رطل للوزن.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 679.67 جنيهًا للصرافة، و 687.45 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 675 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

سجل سعر الريال السعودى اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 149.73 جنيها فى الصرافة و 151.45 جنيها بالبنوك التجارية فِيْما وصل سعره فى السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 148 جنيها للشراء و 152 جنيها للبنوك التجارية. تخفِيْض السعر.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنك المركزي نحو 153.15 فِيْ الصرافة، و 154.91 فِيْ البنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 157 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1822.01 جنيهًا للصرافة، و 1842.87 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.