سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الجمعة 15 يوليو 2022.. الجنيه يصعد

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال بداية التعاملات يوم الجمعة 15 يوليو 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فى السودان

وفِيْ البنوك سجل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان نحو 564 جنيها للشراء فِيْما سجل 568.23 جنيها للبيع مقابل 566 جنيها للشراء خلال تعاملات أمس فِيْ بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

بينما انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 565 جنيها للدولار، مقابل 570 جنيها للدولار خلال تعاملات أمس، بحسب موقع price-today.com.

عجز الميزان التجاري فِيْ السودان

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزا قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير صدر يوم الجمعة الماضي أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 1394.11 مليار دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج البلاد 2620472 مليار دولار.

سعر اليورو والجنيه فِيْ السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان 578.78 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح الجمعة 15 يوليو 2022، عَنّْد المستوى 608 جنيهات، مقابل 615 جنيهات خلال تعاملات أمس.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان عَنّْد 677.91 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

فِيْما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ “السوق السوداء” إلَّى مستوى 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.95 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 149 جنيهاً.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك الرسمية 154.32 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

ظل سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية عَنّْد 155 جنيها.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1841.24 جنيهاً مصرياً (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.