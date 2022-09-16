سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الجمعة 16 سبتمبر 2022.. الجنيه يصعد

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات الجمعة 16 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما استقر سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي، ليسجل نحو 569.87 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح لدى الصرافِيْن، و 575.69 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، مقابل 571.75 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح فِيْ الصرافة. و 576.11 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية خلال تعاملات أمس، بحسب منشور بنك السودان المركزي “cbos.gov.sd”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 578 جنيهاً.

قال والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، إن عدم وجود حكومة تنفِيْذية أدى إلَّى تعليق البرامج والمشاريع الخدمية والتنموية فِيْ البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك فِيْ اجتماع عقد الثلاثاء الماضي مع قادة أطراف العملية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد عبد الرحمن خلال الاجتماع أن معظم البرامج توقفت عَنّْ التنفِيْذ بسبب عدم وجود حكومة تنفِيْذية، مشيرا إلَّى البرامج والمشاريع الخدمية والتنموية التي تضمنتها الاتفاقية والتي كان ينبغي تنفِيْذها خلال الفترات الماضية. لصالح الشعب السوداني عامة ومواطني دارفور بشكل خاص.

وشدد على أهمية التحول إلَّى واقع إيجابي جديد من خلال تشكيل حكومة تنفِيْذية انتقالية للتعامل مع قضايا المواطنين.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فى السودان فى البنك المركزى حوالى 567.76 جنيه فى الصرافة، و 573.56 جنيه فى البنوك التجارية، فِيْما وصل سعر اليورو اليوم فى السودان فى السوق الموازية (السوداء) إلَّى حوالى 578 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 655.93 جنيهًا للصرافة، و 662.62 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودى اليوم فى السودان، فى بداية تعاملات اليوم الخميس فى البنك المركزى، نحو 151.51 جنيها فى الصرافة، و 153.05 جنيها بالبنوك التجارية، وسعره فى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) وصل إلَّى 153 جنيها. جنيه أو رطل للوزن.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 155.12 جنيهًا للصرافة، و 156.71 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية نحو 157 جنيهًا.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي بقيمة 1842.29 جنيهًا للصرافة، و 1861.09 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.