سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الجمعة 19 أغسطس 2022.. الجنيه يقاوم

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السودان مع البنوك خلال التعاملات الصباحية ليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 واستقر السعر فِيْ السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

ظلت أسعار الدولار فِيْ السوق الموازية دون تغيير عَنّْد مستوياتها السابقة، بمتوسط ​​سعر 578 جنيها للشراء و 582 جنيها للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

استقر سعر صرف العملة الأمريكية فِيْ معظم البنوك السودانية المحلية، وكان أعلى سعر 570 جنيهاً فِيْ بنك الخليج.

قال الجهاز المركزي للإحصاء فِيْ السودان، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 125.41 فِيْ المائة فِيْ يوليو من 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو.

وتعاني البلاد من معدلات تضخم وصلت إلَّى مستويات قياسية، وسط تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، والجنيه السوداني، وصعود الدولار.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم

بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي 573.32 جنيه كَمْتوسط ​​مرجح للصرافة، و 579.62 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 585 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 678.75 جنيهًا، و 686.21 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 740 جنيهًا.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى السودان

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 149.89 جنيهاً، و 150.02 فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 153 جنيهاً.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان نحو 153.48 جنيهاً كَمْتوسط ​​مرجح بالبنوك التجارية، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية حوالي 158 جنيهاً.

وأظهرت شاشات تداول بنك السودان المركزي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه السوداني اليوم بنحو 1834.46 جنيهًا للصرافة، و 1854.62 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية.