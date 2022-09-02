سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الجمعة 2 سبتمبر 2022.. أداء متباين للجنيه

انخفض سعر الدولار فِيْ السودان، اليوم، خلال تعاملات الجمعة 2 سبتمبر 2022، عَنّْ مستواه مع البنك المركزي، فِيْما ارتفع سعره فِيْ السوق السوداء.

وأعلن المكتب المركزي للإحصاء فِيْ السودان، الثلاثاء الماضي، أن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 125.41 فِيْ المائة فِيْ يوليو من 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو، بحسب رويترز.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي، التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع.

كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة، وقررت الحكومة السودانية فِيْ أغسطس الماضي رفع سعر استيراد الدولار من 445 جنيهاً إلَّى 564 جنيهاً سودانياً (الدولار يساوي 567 جنيهاً) بزيادة قدرها 26.8 بالمائة.

وبحسب الغرفة الوطنية للمستوردين، فإن الزيادة الكبيرة فِيْ سعر الصرف الأجنبي فِيْ النظام الجمركي تنعكس فِيْ زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 30.8٪.

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان بشكل هامشي عَنّْد مستوى 570.49 جنيه فِيْ الصرافة، و 575.08 جنيه فِيْ البنوك التجارية، مقابل 570.98 جنيه فِيْ الصرافة، و 576.25 جنيه فِيْ البنوك التجارية خلال تعاملات أمس، بحسب نشرة بنك السودان المركزي “cbos.gov” .sd “.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 578 جنيها للشراء و 580 جنيها للبيع.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان خلال تعاملات صباح الجمعة نحو 571.50 جنيهًا للصرافة، و 576.10 جنيهًا بالبنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 578 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 660.75 جنيهًا للصرافة، و 676.10 جنيهًا بالبنوك التجارية.

بينما سجل الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 710 جنيهات

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 151.69 جنيهًا للصرافة، و 152.91 جنيهًا فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 153 جنيهًا.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان خلال التعاملات المبكرة صباح الجمعة فِيْ البنك المركزي نحو 155.29 جنيهاً للصرافة، و 156.54 جنيهاً فِيْ البنوك التجارية، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 157 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنك المركزي نحو 1848.64 جنيه للشراء، و 1863.52 جنيه للبيع.