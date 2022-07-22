سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الجمعة 22 يوليو 2022.. الأخضر يتراجع

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان، صباح الجمعة 22 يوليو 2022، فِيْ البنوك، وانخفض سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فى السودان

انخفض سعر الدولار، اليوم، فِيْ السودان، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، فِيْ بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي)، لينخفض ​​إلَّى مستوى 564 جنيها للشراء، و 568.23 جنيها للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 566.6 جنيه مقابل 567.03 جنيه.

التضخم فِيْ السودان

قال الجهاز المركزي للإحصاء فِيْ السودان إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو من 192.21 فِيْ المائة فِيْ مايو.

تدهُور الاقتصاد السوداني فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع. كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

دفع الانهِيْار السريع للخدمات، بما فِيْ ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين إلَّى حساب تكلفة الجمود السياسي بعد أحداث أكتوبر الماضي.

يعيش السودان فِيْ حالة طوارئ منذ أن أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان فك الارتباط بين المكونين العسكري والمدني بعد مشاركتهما فِيْ حكَمْ البلاد عقب الإطاحة بالرئيس عمر البرهان. – نظام البشير.

منذ حل مجلس السيادة التشاركي والحكومة، يشهد السودان مظاهرات واحتجاجات متواصلة.

يأتي تدهُور الظروف المعيشية بعد أحداث أكتوبر التي جمدت مليارات الدولارات من التمويل الدولي، وفِيْ وقت رفعت فِيْه الحرب فِيْ أوكرانيا تكلفة الواردات الرئيسية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فى السودان

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 580.11 جنيه (متوسط ​​مرجح)، فِيْما سجل سعر العملة الأوروبية فِيْ السوق الموازية (السوداء) 568 جنيهًا.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان مع البنوك عَنّْد مستوى 680.6 جنيه (متوسط ​​مرجح)، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 690 جنيهاً.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان مع البنوك نحو 148.46 جنيها للشراء و 149.57 جنيها للبيع فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 150 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان فِيْ البنوك نحو 153.58 جنيها للشراء، و 154.73 جنيها للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق السوداء نحو 155 جنيها.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى بنك السودان المركزي نحو 1824.01 جنيهًا للشراء، و 1840.89 جنيهًا للبيع، وفقًا لمتوسط ​​الأسعار المنشور اليوم.